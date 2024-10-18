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Güncel
AA 18.10.2024 09:21

Çankırı JAK, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim yaptı

Çankırı Jandarma Arama Kurtarma Timi, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim gerçekleştirdi.

Çankırı JAK, Çerkeş Akhasan Barajı'nda eğitim yaptı

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı JAK Tabur Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çankırı JAK Timi, Akhasan Barajı'ndaki eğitim kapsamında su altı ve su üstü arama kurtarma ve suç delillerine ulaşma faaliyeti yaptı.

Ekiplerin çalışmasını, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üstteğmen Uğur Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, Çerkeş Belediyesi İtfaiye Amiri Fatih Turmuş, Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği Çankırı Temsilciliği Başkanları Halil Kaya, Rafet Düzgün ve gönüllüler takip etti.

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