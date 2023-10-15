Çankırı Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Tatbikatta senaryoya göre, hastane binasında meydana gelen deprem ve yangın sonrası ekipler müdahalede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerince mobil sahra hastanesi, kimyasal biyolojik radyolojik nükleer tehditler (KBRN) ünitesi ve triaj alanları oluşturuldu, vakalara müdahale sağlandı.

Tatbikata 5 AFAD arama kurtarma teknikeri ve KBRN uzmanı, 6 UMKE personeli, 9 itfaiye eri, 3 Acil Sağlık ambulans personeli ile 50 hastane personeli katıldı.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, gazetecilere, ülke genelinde tüm hastanelerin afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları amacıyla tatbikatlar düzenlendiğini söyledi.

Afet sonrası ilk 72 saat boyunca dışarıdan hiçbir yardım almaksızın hastanelerinin kendi kendine yeterli olmasını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Sarıkaya, "Müdürlüğümüz koordinesinde yapılan tatbikatta yer alan tüm kurumlara ve personelimize teşekkür ediyor, ülkemiz ve ilimiz için afetsiz günler diliyorum." dedi.