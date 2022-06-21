Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınlarına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de çeşitli noktalarda çıkan zirai alan ve orman yangınlarının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarındaki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için 5 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 25 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile karadan çalışma başlatıldı.
Merkeze bağlı Kumkale köyü ile Biga ilçesinin Bezirganlar köyü yakınlarındaki ekili zirai alanlarda başlayan yangınlar ise ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Etiketler: Çanakkale Orman Yangını
Son Haberler
- 11:27
- 11:25
- 11:22
- 11:16
- 11:15
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde misafir edilen Kırım Tatar Türklerine Dupnisa Mağarası gezdirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz