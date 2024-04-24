Çok Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.04.2024 11:44

Çanakkale'de öğretmenler öğrencileriyle ata tohumu yetiştirecek

Gelibolu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin müdürü ve öğretmenleri, ata tohumlarını öğrencileriyle üretip gelecek nesillere aktaracak.

Çanakkale'de öğretmenler öğrencileriyle ata tohumu yetiştirecek
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Okul yönetimi tarafından hazırlanan proje kapsamında Türkiye'nin çeşitli noktalarından ilçenin florasına uygunluğu kontrol edilen ata tohumları toplandı. Çalışma kapsamında okul bahçesinde üretime başlandı.

Lisenin müdürü Halil Kocatürk,  projeye Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi ile İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince destek verildiğini söyledi.

Çanakkale'de öğretmenler öğrencileriyle ata tohumu yetiştirecek

"Burada öğrenme işi var eğitim işi var" 

Öğrencilerin desteğiyle yetiştirilecek bitkilerin Gelibolulu üreticilere kazandırılmasının hedeflendiğini bildiren Kocatürk, şöyle konuştu:

"Muttalip İzci, Neslihan Ağören, Yağmur Altan, Burcu Uraz isimli öğretmen arkadaşlarımızla beraber ve okuldaki öğrencilerimizle icra ediyoruz. İleriki aşamada her okula 'Buyurun projemize dahil olun' diyeceğiz. Her işi Tarım ve Orman Müdürlüğüne bırakmayalım. Çünkü burada öğrenme işi var, burada eğitim işi var diye düşündük. Öğrencilerimiz bir şeyler öğrensinler ve katkı sağlasınlar. İlden, Kaymakamlıktan uygun görüldü ve beğenildi. Türkiye çapına yayabileceğimiz bir proje olduğu ifade edildi."

ETİKETLER
Çanakkale Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
İsrail'in 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 34 bin 262 kişi hayatını kaybetti
13:53
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
13:52
Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı
13:57
Beyşehir Gölü'nde yüzlerce metre ağ ele geçirildi
13:39
Kastamonu'da evde çıkan yangın başka bir eve, ahır ve seraya sıçradı
13:20
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
TCG Anadolu'dan daha büyük bir "milli uçak gemisi" tasarlanıyor
FOTO FOKUS
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
TRT 46'ncı Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı Külliye’de gerçekleşti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ