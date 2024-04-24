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Güncel
AA 24.04.2024 11:32

Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip iller arasında yer alan Denizli'de gençleştirme, yeni orman alanları açılması ve yanan arazilerin yeşillendirilmesi çalışmaları kapsamında 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidan toprakla buluşturuldu. ​​​​​​​

Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 588 bin 672 hektarlık orman alanıyla en zengin 10 il arasında yer alan Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma, bakım ve yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mevcut ormanların yangına karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra çeşitli nedenlerle bozulan arazilerin yeniden yeşillendirilmesine odaklanan ekipler, yangın riskinin de arttığı yaz sezonuna hazırlanıyor.

Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

Acıpayam Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, kent genelinde son 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Planlar çerçevesinde yaşlanmış, gelişimi durmuş olan yaşlı ağaçların yerine genç fidanların yaygınlaştırıldığını, böylelikle ormanların karbondioksit bağlama ve oksijen üretim kapasitesinin artırıldığını vurgulayan Türkmen, kesilen yaşlı ağaçların orman köylüsü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

"Her yıl 25 hektarlık alana girilebilmekte"

Sahaya atılan tohumların 1 yıl sonra filizlenmeye başladığını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Arkamızda görülen saha 2016 yılında gençleştirme çalışması kapsamında çalışılmış 2017 yılında çimlenme sağlanmış, yaklaşık 7 yıllık fidanların bulunduğu bir alandır. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde buna benzer gençleştirme alanlarımız bol miktarda bulunmaktadır.

Tabii bir anda gençleştirilme söz konusu değildir. Her yıl maksimum 25 hektarlık alana girilebilmekte. Bu alanlarda öncelikli olarak yaşlı bireyler alandan uzaklaştırılırken alana tohum ekilmekte ve ekilen tohumların nem ve rutubeti korunması için bu tohumların üzerine dal serilmek suretiyle gençleştirme periyodu tamamlanmaktadır."

Gençleştirilen alanların sürekli bakım ve kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Türkmen, hiç ağaç olmayan bölgelerde de benzer çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

Yangınlarda zarar gören arazilerin ormanlaştırılması için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Türkmen, kentte son 10 yılda 342 yangında zarar gören 2 bin 323 hektarlık ormanlık alana 4 milyon 415 bin fidan dikildiğini söyledi.

Toprakla buluşan fidanların yıllar geçtikçe büyüdüğünü, yeniden yeşeren ormanlara gurur ve sevgiyle baktıklarını vurgulayan Türkmen, bu işi bir geçim kaynağı olmasının ötesinde sevgiyle yaptıklarını sözlerine ekledi.

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Denizli Fidan Tarım ve Orman Bakanlığı
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