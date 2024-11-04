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Güncel
AA 04.11.2024 11:37

Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de park halindeki motosikleti çalma girişiminde bulunan Z.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Çanakkale'de motosiklet çalmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Çanakkale’de 31 Ekim tarihinde Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi'nde park halinde duran 17 AGG 402 plakalı motosiklet, başında motosiklet kaskı bulunan bir kişi tarafından çalınmak istendi.

Motosikleti sürükleyerek götürmeye başlayan şüpheliyi fark eden bir kişi bu anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüyü çeken kişinin "seni şikayet edeceğim hırsız" demesi üzerine şüpheli, motosikleti yaklaşık 100 metre sonra bırakarak kaçtı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yakalanan Z.Ö’nün, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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