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Güncel
AA 04.11.2024 11:16

Antalya'da iş yerinden hırsızlık

Antalya'nın Serik ilçesinde fotoğraf stüdyosunda hırsızlık oldu.

Antalya'da iş yerinden hırsızlık

Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde fotoğraf stüdyosunun sahibi Yaşar İpek, iş yerini açmaya gelince camların kırık olduğunu fark etti.

İçerisinin de dağınık olduğunu gören İpek, polis ekiplerinden yardım istedi. İş yerinde yapılan incelemede, 5 fotoğraf makinesi, laptop, tablet, harddisk ve bazı elektronik cihazların çalındığı belirlendi.

Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yeri sahibi Yaşar İpek, yaptığı açıklamada, cumartesi günü iş yerini kapattığını, bugün saat 06.30'da geldiğinde hırsızlık olayının yaşandığını gördüğünü belirterek, 250 bin lira civarında zararının olduğunu söyledi.

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