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Güncel
AA 04.11.2024 11:23

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Eskişehir ve İstanbul'da 5 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç, forex kazanç, yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

2 ilde ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında, dijital materyaller, başka kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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