Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de fırtınanın etkisi devam ediyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor.
Bölgede gece yarısından bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattında karşılıklı işletilen feribot seferleri geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına da bildirdi.
Ayrıca, fırtına dolayısıyla Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinde aksama yaşanıyor.
Sıradaki Haber
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz