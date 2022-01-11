Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 15:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
[Fotoğraf: DHA]
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle 12 Ocak'ta Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Geyikli-Bozcaada hattında da çarşamba günü seferler yapılamayacak.
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