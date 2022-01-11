Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle 12 Ocak'ta Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında da çarşamba günü seferler yapılamayacak.