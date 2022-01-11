Kaza, sabah saatlerinde, Van- Hakkari yolunda meydana geldi. Başkale Devlet Hastanesi'ne ait evde bakım ambulansının sürücüsü, Başkale'den Van'a gitmek üzere yola çıktı. Karlı yolda kontrolden çıkan ambulans, yan yattı.

Kazada ambulansta bulunan KOAH hastası ile 2 oğlu ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Ağır yaralanan KOAH hastası kadın, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralılar ise Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.