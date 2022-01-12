Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da minibüsün çarptığı yaya, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Üçok Damgalı Höyüğü yolunda yaya olarak ilerleyen Nihat Sepki'ye çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sepki'nin öldüğünü tespit etti.
Kaza yerine sevk edilen polis ekiplerinin çalışmasının ardından Sepki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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