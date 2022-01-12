Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 04:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da tek katlı evin kiler bölümüne kaya düştü
Adana'nın Aladağ ilçesinde, tek katlı evin kiler olarak kullanılan eklentisinin üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hasar oluştu.
Darıçukuru Mahallesi'nde Bekir Göklektaşoğlu'na ait tek katlı evin kiler olarak kullanılan ek kısmına, yağışın etkisiyle gevşeyen zeminden kopan kaya parçası düştü.
Evin, kaya parçasının isabet ettiği bölümünde büyük hasar oluşurken, kopan bazı kaya parçalarının ise ağaçlara asılı kaldığı görüldü.
Göklektaşoğlu, evindeki hasar nedeniyle geçici olarak aynı bölgede yaşayan oğlunun yanına yerleştirildi.
Etiketler: Adana
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