Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de görülen Kovid-19 vakalarında zaman içerisinde dalgalanma yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle kentte vaka artışının önüne geçebilmek için her zamankinden daha duyarlı davranılması gerektiği hatırlatıldı.

Temizlik ve hijyen kurallarına riayet edilmesinin ve sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla uyulmasının gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Maskemizi mutlaka kullanmalı, sık sık kapalı ortamlarda havalandırma sağlanmalı, tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerden ricamız; zorunlu olmadıkça kalabalık oluşabilecek ortamlarda bulunmamaları, aşı olmayan vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları, Eksik dozu olanların dozlarını acilen tamamlamalarıdır. hiç birimiz unutmamalıyız ki, bilimsel verilerin ışığında yeni çıkan varyantlarla mücadelenin yolu da aynıdır. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için daha dikkatli ve duyarlı olmalıyız.

Çanakkale'deki hastane kapasitesinin sürdürülebilir olmasının, sunulan sağlık hizmetlerinin devam edebilmesi ve de aksaklıklara mahal verilmemesi için halkın Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının çok önemli bir nokta olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Maske, kontrollü mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına bu süreçte daha da çok özen gösterilmesi kaçınılmazdır. Bu mücadeleye katılmazsak ve kurallara uyulmazsa vaka artışı kaçınılmaz olacaktır. Mevcut kazanımlarımızı, sevdiklerimizi ve yakınlarımızı kaybetmememiz için lütfen tedbirlere ve kurallara uyarak hep birlikte dikkat edelim. Tüm dünyayı etkileyen salgının dünyada ve ülkemizde en kısa sürede kontrol altına alınması temennisi ile koronavirüs ile mücadelede gösterdiğiniz hassasiyet ve destek için başta sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür eder sağlıklı günler dileriz. Sağlığınız bizim için değerlidir.." ifadesine yer verildi.