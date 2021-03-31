Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Mustafa Gürdal başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Yaykın köyünde Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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