ÇANAKKALE (AA) -

Fatma Kısaoğlu'nu (75) ameliyat eden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Uğur Doğru, gazetecilere, hastanın karın ağrısı şikayetiyle polikliniğe başvurduğunu bildirdi.

Yapılan tetkiklerde, safra kesesinin içinde çok sayıda taş tespit ettiklerini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Hastamız, aynı zamanda kalp rahatsızlığı olduğundan işlem öncesi kardiyoloji doktorumuza da gösterilerek yapılan tetkikler neticesinde ameliyata alındı. Her biri yaklaşık olarak kiraz çekirdeği büyüklüğünde 80 taş, laparoskopik (kapalı) yöntemle başarılı bir şekilde çıkartıldı. Hastamızın ameliyat sonrası herhangi bir problemi olmadığı gibi aynı gün içinde hiçbir yardım almaksızın, dolaştı, yemeğini yedi."

Ameliyattan iki gün sonra taburcu edilen Kısaoğlu ise Opr. Dr. Doğru ve rahatsızlığıyla ilgilenen diğer sağlık personeline teşekkür etti.

Kısaoğlu, "Hayretler içindeyim. Doktorumdan Allah razı olsun. Yıllardır mide ağrısı çekiyordum, şükürler olsun kurtuldum." ifadelerini kullandı.