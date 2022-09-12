Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 12:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 166 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" ve "yasa dışı ekim" suçları kapsamında, Biga'da iki farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 166 kök Hint keneviri ile 635 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çanakkale Hint Keneviri Uyuşturucu
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