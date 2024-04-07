Çanakkale Savaşları Mobil Müze tırı Karapınar'da ziyaretçileriyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Türkiye turu kapsamında Karapınar'da ziyaretçileriyle buluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mobil müze tıra her yaştan insan büyük ilgi gösterdi.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma materyallerin bulunduğu 17 metrekarelik gezici müzede, led ekranlarla muharebelerin başlangıcından sonuna kadar yaşananlar kronolojik sırayla anlatılıyor.



“Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” cepheden günümüze ulaşan savaş objelerini, askerleri betimleyen heykelleri ve çeşitli görsel içeriklerin yansıtıldığı ekranlarıyla ziyaretçilerine adeta o günleri yeniden yaşatıyor.

"Çanakkale ruhunu ülkemizin her yerinde hissedip yaşatmalıyız"



Karapınar İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, “Çanakkale ruhunu ülkemizin her yerinde hissedip yaşatmalıyız. Çanakkale Mobil Müze, insanlarımızın dikkatini Çanakkale'ye çekmek, Çanakkale'yi daha iyi anlatmak ve anlamak için çok önemli” dedi.