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Güncel
İHA 07.04.2024 13:18

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili denetimleri sıklaştırıldı

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte denetimler arttı. Hhalk otobüsleri ve dolmuşlar trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.

Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili denetimleri sıklaştırıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde bayram tatili boyunca belediye ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar sivil trafik personeli ile Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde kontrol ediliyor.

Yapılan kontrollerde, sivil trafik personeli tarafından 4 araçta trafik kuralı ihlali tespit edildi. Çevirme ekipleri tarafından toplamda 4 sürücüye 4 bin 956 TL cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de denetimlere katılarak, minibüslerdeki denetimlerde vatandaşların güvenliği için tüm ekiplerin 11 ilçede sahada denetim yaptıklarını belirtti.

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