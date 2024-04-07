Tekirdağ'da Ramazan Bayramı tatili denetimleri sıklaştırıldı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Topağaç, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde bayram tatili boyunca belediye ve özel halk otobüsleri, dolmuşlar sivil trafik personeli ile Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde kontrol ediliyor.



Yapılan kontrollerde, sivil trafik personeli tarafından 4 araçta trafik kuralı ihlali tespit edildi. Çevirme ekipleri tarafından toplamda 4 sürücüye 4 bin 956 TL cezai işlem uygulandı.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Hasan Seçer de denetimlere katılarak, minibüslerdeki denetimlerde vatandaşların güvenliği için tüm ekiplerin 11 ilçede sahada denetim yaptıklarını belirtti.