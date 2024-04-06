Manas Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğini güçlendiriyor

Protokol, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova tarafından Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nde imzalandı.

Rektör Dr. Janar Temirbekova'yı Manas Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk dünyasının insana en büyük yatırımı olan üniversitelerin Manas Üniversitesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi olduğunu, bu nedenle bu iki üniversitenin pek çok yönden ortak özelliğinin bulunduğunu, iki üniversite arasında önceden de iş birliği protokolleri imzalandığını, yenilenen protokolle iki üniversitenin iş birliğini çok daha geniş bir alanda sürdüreceğini söyledi.

Altın köprü Yesevi ve Manas üniversiteleri

Biri Türk dünyasının manevi lideri Ahmet Yesevi'nin, diğeri Türk dünyasının en önemli ve dünyanın en uzun destanı Manas’ın adını taşıyan bu iki üniversitenin isimlerine yakışan şekilde Türk devletleri arasında altın köprü vazifesi gördüğünü ve dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamalarında üst sıralarda yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, bu iki üniversitenin iş birliklerinden doğan sinerjinin Türk dünyasının birliğine, Türk dünyası yükseköğretim sisteminin gelişmesine, Türk dünyası gençliğinin en iyi şekilde öğrenim görmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Alpaslan Ceylan, protokolün Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerin üniversiteleri için de örnek teşkil edeceğine inandığını belirtti.

Türk devletlerine en anlamlı destek

Rektör Dr. Janar Temirbekova da bağımsızlıklarını ilan eden Türk devletlerine en büyük ve en anlamlı destek olarak kurulan Ahmet Yesevi ve Manas üniversitelerinin Türk Devletleri’nin yükseköğretimdeki gözbebeği olduğunu, bu iki üniversitenin mensuplarının ne kadar büyük bir sorumluluğa sahip olduklarının bilinciyle büyük bir özveriyle çalıştıklarını, üniversitelerini çok önemsediklerini söyledi.

Günün şartlarına uygun, yeni fırsatların değerlendirilmesini sağlayacak, iş birlikleri açısından daha kapsamlı bir hâle gelecek şekilde güncellenen Protokolün; iki üniversitenin her zamankinden çok daha etkili ve verimli projeleri gerçekleştirilmesinin yolunu açacağına, bundan sonra iki üniversitenin Türk Dünyası’na ve insanlığa fayda sağlayacak çıktıları olacak çağdaş bir çok ortak projeye imza atacağına, birbirinin onlarca yıllık birikiminden çok daha fazla faydalanacağına, Türk Dünyası’nın misyonu bir bu iki kardeş üniversitesinin iş birliğinden doğacak sinerjinin Türk Devletleri Teşkilatı’nın amaçlarına ve hedeflerine de büyük katkılar sağlayacağına yürekten inandığını dile getirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın davetiyle Kırgızistan’a gelen Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Manas Üniversitesi’nin Geleneksel Sokak İftarı’na katıldı; üniversitenin tüm ülkeye yayın yapan Manas Televizyonu’nun yayınına konuk olup üniversitesini tanıttı.