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Güncel
AA 06.04.2024 18:24

İzmir'de 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birim Sorumlusu Altıntığ, İzmir'de 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldığını, 220 hastanın tanı aldığını, bunların yüzde 90'ının erken evre olduğunu söyledi.

İzmir'de 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kanser Birim Sorumlusu Dr. Ümit Altıntığ, yaptığı açıklamada kanserin Türkiye'de ve dünya genelinde en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Kansere yakalanan hasta sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Altıntığ, "Türkiye ve ilimizde en çok görülen ilk 3 kanser, erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal ve kadınlarda meme, tiroid ve kolorektal kanserleridir." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından meme kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri ve kolon kanseri için tarama programlarının ücretsiz yapıldığını hatırlatan Altıntığ, şunları kaydetti:

"İzmir'de 2014 yılından bu yana yaklaşık 1,5 milyon kişiye tarama testi uygulandı. 2023 yılında 185 bin kişiye kanser taraması yapıldı ve 220 hasta tanı aldı. Bu kişilerin yüzde 90'ına yakını erken evre olarak saplanmıştır."

Kanser hastalıklarının teşhisinde erken tanının önemli olduğunu vurgulayan Altıntığ, aile hekimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Mobil Kanser Tarama Araçlarında ücretsiz olarak kanser tarama testlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

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