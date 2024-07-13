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Güncel
AA 13.07.2024 11:05

Çanakkale Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmet vermeye başladı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlayan ikinci MR cihaz odasında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Devlet Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmet vermeye başladı

Vali Aktaş, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesini ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Halil Gürkan Çoban'ın da bulunduğu ziyarette Vali Aktaş, MR cihazı odasında inceleme yaptı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Keser, yüksek çözünürlükteki görüntü kalitesiyle teşhis ve tedavi hizmetlerinde daha etkin bir hizmete erişimi sağlayan yapay zeka destekli MR cihazı hakkında Aktaş'a bilgi verdi.

Aktaş, ikinci MR cihazının Çanakkale'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kente ve hastaneye hayırlı olmasını diledi.

Sağlık personeline çalışmalarında başarılar dileyen Aktaş, tedavi için gelen vatandaşlarla bir süre görüşerek geçmiş olsun ve acil şifa temennisinde bulundu.

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