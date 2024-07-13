Çankırı'da arıcılara yüzde 70'i hibe olan 2,3 milyon liralık malzeme verildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında "Arıcılık Ekipman Paketi" hibe teslim töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, il müdürlüğünün atölye binasının bahçesinde düzenlenen törendeki konuşmasında, Çankırı'nın diğer iller gibi kaliteli, verimli topraklara sahip bir il olmadığını söyledi.

Yokların arkasına sığınarak geri durmadıklarını, var etmek için çabaladıklarını belirten Düzgün, "240 bin hektarlık tarım alanında belki sulanan arazilerimiz yüzde 10 gibi düşük seviyede kalsa da toprağımızın kalitesi birinci sınıf olmasa da üretimin her dalında olan bir iliz. 'Meyvesinden sebzesine, tahılından endüstri bitkilerine her üretimde varız' diyecek bir iliz. Bu manada üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Çankırı özelinde bireysel projeler yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Bu proje ile yaklaşık 2,3 milyon liralık kaynak ayırarak 24 üreticimize bal süzme makinesi, dinlenme kovanı, sır alma tezgahı, polen tuzaklı arı kovanı olmak üzere paket şeklinde proje yaptık. Küçük çapta yetiştiricilik yapanların işini büyütmesi, kendine tezgah oluşturması ya da bu işi büyük yapanların yeniliği alarak ürettiği balın işlenmesinde kolaylık sağlanması için proje yaptık." ifadelerini kullandı.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer de arıcılığın modernleşmesinin temel taşından olan malzemeleri Çankırılı arıcılara kavuşturmanın sevinci ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Balın her derde şifa olduğunu vurgulayan Tamer, ekipmanların arıcılara ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Fırat Taşolar ile diğer katılımcılar, arıcılara malzemelerini teslim etti.