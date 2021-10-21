Emniyet yetkilileri, Cammu Keşmir'in Shopian bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında silahlı çatışma çıktığını açıkladı.

Çatışmada, 2 direnişçi ve bir polisin öldüğü aktarıldı.

Açıklamada, çatışmada, öldürülen direnişlerden Adil Wani'nin, Cammu Keşmir'de 17 Ekim'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden göçmen işçilerden birinin ölümüyle ilgisi olduğu öne sürüldü.

Kulgam'daki çatışmada 2 kişi öldü

Emniyet yetkilileri, Cammu Keşmir'in Kulgam bölgesinde çıkan çatışmada da 2 direnişçinin öldüğünü açıkladı.

Yetkililer, öldürülen direnişçilerin göçmen işçilerin ölümüyle ilgisi olduğunu savundu.

Bu arada yetkililer, son iki haftada çıkan çatışmalarda 15 direnişçinin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.