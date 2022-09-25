Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]
Elazığ'da camilerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde 5 Eylül'de iki farklı camiden bilgisayar, güvenlik kamerası kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.
Yürütülen çalışma kapsamında şüpheli Ö.A. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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