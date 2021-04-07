Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş teravih namazıyla ilgili açıklama yaptı.

Teravih namazı kılınacak mı?

Teravih namazı camilerde kılınmayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi.

Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı.

Ramazan'da uygulanacak koronavirüs tedbirleri

Ramazan ayında 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Lokanta ve kafeler sadece paket servis yapacak. İşte bu sene ramazanda uygulanacak tedbirler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi koronavirüs gündemiyle toplandı, ülkedeki son durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Masadaki önemli konulardan bir tanesi de ramazan ayında uygulanacak tedbirlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası alınan kararları açıkladı, 81 ilde ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması olacağını söyledi.

Lokanta ve kafeler paket servis yapacak

"Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

Etkinliklere izin verilmeyecek

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de müsaade edilmeyecek.