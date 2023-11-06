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Güncel
AA 06.11.2023 09:22

Camilerde Gazze için dua edildi

Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de camilerde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze için dua edildi.

Camilerde Gazze için dua edildi
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Kayseri'deki camilerde bir araya gelenler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler ve Filistinliler için dua etti.

Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de de Gazze için camilerde dua edildi.

Nevşehir kent merkezindeki tarihi Kurşunlu Camisi'nde yatsı namazında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler ve Filistinliler için dua etti.

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülden tarafından dua edildi.

Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde bir araya gelen cemaat, Filistinliler için dua etti.

Kırıkkale'de de Nur Cami ve Külliyesi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından dua edildi.

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