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Güncel
AA 06.11.2023 09:12

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Gazze için dua edildi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da, İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için yatsı namazı öncesi dua edildi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da Gazze için dua edildi
[Fotograf: AA]

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Erzurum'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı.

Tarihi Lalapaşa Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Erzincan'da program kapsamında tüm camilerde dua edildi.

Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti.

Ardahan'da da Serhat Ulu Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi bir araya geldi.

İl Müftü Vekili Mustafa Demir, Filistinliler için dua etti.

Kars'ta ve Ağrı'daki tüm camilerde de yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, Filistinliler için dua edildi. 

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Erzurum Filistin - İsrail Çatışması Gazze Diyanet İşleri Başkanlığı
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