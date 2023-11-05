Hamburg Havalimanı'nda aprona giren silahlı kişi gözaltına alındı

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nda dün yerel saatle 20.00 civarında 4 yaşındaki kızının da bulunduğu aracıyla kapıyı kırarak aprona giren, havaya iki el ateş eden ve aracının camından molotofkokteyli fırlatan silahlı kişinin neden olduğu "rehine olayının" sona erdiği, kızıyla birlikte aracından inen şüphelinin direnmeden gözaltına alındığı ve kızın durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

Olayın ardından uçak trafiği durdurulan havalimanında, dün toplamda 27 uçak seferiyle 3 bin 200 yolcunun etkilendiği belirtilmişti. 139'u gidiş ve 147'si geliş olmak üzere toplam 286 seferin planlandığı bugün de 126 seferin iptal edildiği, 5 seferin diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve yeni iptaller ve gecikmeler olabileceği açıklandı.

Polis kaynaklarına göre, "rehin alma olayı" velayet anlaşmazlığından kaynaklandı. Aşağı Saksonya eyaletinde yaşayan baba aracıyla Hamburg Havalimanı'na gelmeden önce, anne polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdi.