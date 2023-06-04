Cami sel suları altında kaldı, evlerde hasar oluştu

Denizli’de kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur, birçok mahallede su birikintisine yol açtı.

Sel suları özellikle İzmir ve Antalya Karayolu’nun önemli arterlerinde trafiği durma noktasına getirdi.

Evlerinin önünde önlem alan bazı vatandaşlar da, ne yapsa da sel sularının evlerine girmesine engel olamadı. İhbarlar üzerine bölgelere giden belediye ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesindeki Keskin Camii de selden etkilenen noktalardan biri oldu. Cami sular altında kalırken, mahalledeki vatandaşların el birliğiyle su tahliye edildi.

"El birliğiyele camideki suları tahliye ettik"

Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet de camiye giderek incelemelerde bulundu.

Camide temizlik yapan Mehmet Hilmi Polat, "Mahallemiz bir anda sularla doldu, evlerimizi temizledik. Sonrasında ise caminin sular altında kaldığını görünce el birliğiyle suyu tahliye ettik, halıları çıkardık" dedi