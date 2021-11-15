Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da çalınan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Kars'taki yaylada bulundu.
Ardahan'ın Küçüksütlüce köyünde 9 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalınan hayvanların Kars'a götürülebileceği ihtimali üzerine Kars İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.
Harekete geçen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan hayvanları Küçükçatak köyü yaylasında buldu.
Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.
Etiketler: Ardahan Hayvancılık Kars Jandarma Genel Komutanlığı Hırsızlık
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