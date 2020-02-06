Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çalınan aracın sahibi tarafından Bursa'da takibe alınan 2 şüpheliden birinin, tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Manisa'dan Bursa'ya gelmek üzere 45 ER 081 plakalı otomobiliyle yola çıkan iş adamı Ömer E, otostop yapan M.A. (17) ve B.A.Ü'yü (17) aracına aldı.

Ömer E, bir süre ilerledikten sonra Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yemek için mola verdi. Bu sırada 2 genç, otomobili çalarak kaçtı.

Araç sahibinin çalıntı ihbarı yaptığı otomobilin sürücüsü, Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Çalıntı araçla 2 gün polisten kaçtılar

Bursa kent merkezinde görülen ve bir akaryakıt istasyonundan mazot alıp ücretini ödemeden ayrılan 2 genç ile Bursa'da 2 gün boyunca kovalamaca yaşandı.

Daha sonra Ömer E, Keles İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olan amcasının oğlu Halil İbrahim E'yi arayarak yardım istedi. Yanına çalışanı Y.O. ve Halil İbrahim E'yi de alan Ömer E, Bursa'da aracını aramaya başladı.

Zanlıların, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde oturduğunu öğrenen ve bu bölgeye giden Ömer E. ve beraberindekiler, aracı bulmaya çalıştı.

Bir süre sonra Zeytinlik mevkisinde aracı gören Ömer, araçtaki kişileri durdurmaya çalıştı.

Ömer E'nin, durmayıp kaçan bu kişilere doğru ateş ettiği öne sürüldü. Şoför koltuğunda oturan M.A. olay yerinde yaşamını yitirdi, B.A.Ü. ise olay yerinden kaçtı.

M.A'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Ömer E, Halil İbrahim E. ve Y.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.A.Ü'nün ise polis ekiplerince evinde yakalandığı öğrenildi.