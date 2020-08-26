Haber Giriş: Kaynak: AA
Çakmak gazı çektiği ileri sürülen genç hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çakmak gazı çektiği iddia edilen, hastaneye kaldırıldı.
Konya'da alınan bilgiye göre, Sofuhane Mahallesi 153957. Sokak'ta bir evin bahçesinde İ.Ç'nin (17) hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar, polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Mahalle sakinleri, genci olaydan önce çakmak gazı çekerken gördüklerini ileri sürdüler.
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