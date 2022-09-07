MÜSİAD Erzurum Şubesi üyelerinin girişimiyle Oltu ilçesine kurulan ve yaklaşık 35 milyon yatırımla 15 milyon işletme sermayesiyle açılan Türkiye'nin ilk cağ kebap fabrikası, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonunda faaliyetlerine başladı.

"Oltu Cağ Kebabı" adıyla 2009 yılında tescil edilen lezzetin üretimi için yöreden temin edilen küçükbaş hayvanların etleri, kesim, parçalama, ayırma, depolamadan sonra bazı işlenme aşamalarından geçiriliyor.

Şişlere dizilen etler, ateşte yüzde 70 kıvamda pişirilip steril ortamda paketlendikten sonra, soğuk zincirle tüketicilere ulaştırılıyor.

İlk etapta kentteki yerel marketlere satılıyor

Günde 5 ton üretim yapılan ve ilk etapta sadece kent genelindeki yerel marketlere satılan tescilli lezzet, ilerleyen zamanlarda Türkiye pazarına açılacak.

Avrupa pazarını da hedefleyen fabrika yetkilileri, cağ kebabının aroma ve tadı üzerine de sürekli araştırmalar yapıyor.

MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, cağ kebabını paketli şekilde Türkiye'ye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Kesimden başlayarak paketleme işlemine kadar tüm aşamaları yaptıklarını anlatan Demir, "Bölgedeki küçükbaş hayvan varlığını artırabilme ile istihdama ve ekonomiye ciddi manada katma değer sunabilmek için böyle bir projeye imza attık. Cağ kebabını tüm Türkiye'deki insanlara ulaştırmak amacıyla böyle bir projeyi gerçekleştirdik" dedi.

"Dünyanın her tarafına ulaştırmayı planlıyoruz"

Demir, tescilli lezzetin şu an yerel marketlere pazarlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Buradan Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu ve Marmara'ya doğru paketlenmiş ürünlerimiz ile bunun yanında cağ kebabı yapan Türkiye'deki tüm cağcıların ham maddesini şişlerle hazırlayıp mağazalara yakın zamanda ulaşmayı planlıyoruz. Amacımız, ülkenin tamamına yayılmak. İhracat noktasında da çalışmalarımız var. Oltu cağ kebabını Avrupa ve dünyanın her tarafına kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz."