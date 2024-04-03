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Güncel
İHA 03.04.2024 15:18

Buz tutan Çıldır Gölü'nde sörf heyecanı

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü, ilkbahar gelmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde sörf heyecanı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Deniz seviyesinden bin 950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sörfüyle Çıldır Gölü'ne Adana’dan gelen Murat Civan ilginç bir deneyim yaşadı.

Göl kıyısında balıkçılık yapan Atalay Uzunkaya, göl üzerinde sörf yaparak çok ilginç bir deneyim yaşayan Civan'ı seneye Çıldıra davet ettiğini söyleyerek bu ilginç deneyimi tekrarlamasını istediklerini söyledi.

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