Dün saat 16.00 sıralarında, Kumburgaz Merkez Mahallesi’nde polis ekiplerince takip edilen bir villaya şüpheliler giriş yaptı.

Araştırmasını derinleştiren Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eve baskın düzenledi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 5 adet tabanca, bir adet av tüfeği, mermileri ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Ekipler, çalıntı olduğunu düşündüğü motosiklet, jeneratör, elektrikli testere ve birçok ürüne de el koydu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.