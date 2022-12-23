Kayseri OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) İtfaiye Yangın Güvenlik Komisyonu Toplantısı için Gaziantep OSB itfaiyesinden 4 kişilik ekip Kayseri'ye geldi.

Kayseri ve Gaziantep ekipleri, arama kurma ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, ortak çalışmaların OSB'lerdeki farklı uygulamaların karşılaştırılması ve yeni adımlar atılması noktasında önem arz ettiğini vurguladı.

Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi de mesleki bilgi paylaşımının önemini aktardı.

Gaziantep OSB İtfaiye Müdürü Cihan Üren ise ortak tatbikat, arama kurtarma ve yangın söndürme ile ilgili bilgi alışverişi yaptıklarını ifade etti.