Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişi aranıyor
[Fotograf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sandalın alabora olması sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Balık tutmak için dün Gölbaşı Tabiat Parkı'ndaki göle açılan ve sandalın alabora olması sonucu suya düşen 3 kişiden birini arama çalışmalarına yeniden başlandı.
İlçede dün sandalın alabora olması sonucu 3 kişi suya düşmüş, Ö.D. yüzerek kıyıya çıkmış, V.E.'nin ise cansız bedeni bulunmuştu.
Arama çalışmalarına sabaha kadar ara verilmişti.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 10:56
- 10:57
- 10:54
- 10:51
- 10:50
Sıradaki Haber
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz