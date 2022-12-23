Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da sokak ortasında tekme tokat kavga: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]
Bartın merkezde iki grup, sokakta tekme tokat kavga etti. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Araya girenler tarafları ayırırken, polise de haber verdi. Aldığı darbelerle yaralanan E.P., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansa bindirilmek istenince direndi.
Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.P., tedaviye alındı.
Etiketler: Bartın
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