Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te meslek lisesi öğrencileri günde 10 bin ekmek üretiyor
[Fotograf: AA]
Bilecik'te, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan tesiste uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günlük 10 bin roll ekmek üreterek okul öncesi eğitim kurumlarının ihtiyacını karşılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında kurulan bölümde öğrenciler haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor.
Öğrenciler hem usta öğreticilerden ekmek yapımını öğreniyor hem de üretime katkıda bulunuyor
Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Serpil Seyrek de öğrencilerin tüm aşamaları uygulamalı şekilde öğrendiğini dile getirdi.
Öğrencilerin bu faaliyetlerden memnun olduğunu anlatan Seyrek, "Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Kollarına altın bilezikleri takarak, mezun oluyorlar." ifadesini kullandı.
Etiketler: Bilecik
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