Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece'de otomobilin iki iş yerine daldığı kazada 2 bekçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Büyükçekmece'de otomobilin yoldan çıkarak iki iş yerine daldığı kazada 2 bekçi yaralandı.
İstanbul'da D-100 yan yolda Edirne istikametinde seyreden 34 HR 3210 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bir restoran ile börekçi salonuna daldı.
Kaza sırasında restoranda bulunan iki gece bekçisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 bekçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazada iki dükkanda hasar meydana geldi.
Etiketler: İstanbul
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