Parçalı Bulutlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.03.2024 10:35

Bursa’nın kitap kurtları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, bir yıl içerisinde en çok kitap okuyanın belirlendiği “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” belli oldu.

Bursa’nın kitap kurtları ödüllendirildi
[Fotograf: İHA]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” hediye takdim töreni yapıldı.

Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 22. dönem AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Anadolu Mahallesi Muhtarı Şaban Emin Durmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda kitap kurdu katıldı.

Bursa’nın kitap kurtları ödüllendirildi

"Kütüphane geleneği Bursa’dan başladı"

Türk milletinin kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahip olduğunu dile getiren Başkan Altaş, "Zira okuyan, araştıran, düşünen bir toplum kütüphaneye her zaman ihtiyaç duyar. Bu bakımdan kütüphane sayısı ve kütüphanelerdeki kitap çeşidi bilgi ağının genişliği açısından önem arz etmektedir. Biz de kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahibiz çok şükür. İlk kütüphane de yine şehrimizde oluşmaya başlamıştır. İlk devirlerde kütüphaneler ayrı mekânlar olarak değil; medrese, tekke ve camilerin içinde yer alan bir yapıya sahipti. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulması da kütüphane geleneğinin başlaması açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:39
Bitlis'te 10 araç birbirine girdi: 16 yaralı
11:34
Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
11:30
Bingöl’de şüpheli araçtan 734 adet tarihi eser çıktı
11:26
ABD'li Senatör Sanders: BMGK'de ateşkes tasarısının kabul edilmesi Netanyahu'nun keyfini kaçırdı
11:25
30 ilde BOZDOĞAN-17 operasyonu: 147 kişi yakalandı
11:19
Balıkesir'de sağanak: Yollar göle döndü
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
Fabrika gibi okulun iki aylık cirosu 11 milyon lira
FOTO FOKUS
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ