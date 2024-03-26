Bursa’nın kitap kurtları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Kütüphaneler Haftası Yılın Okuyucusu” hediye takdim töreni yapıldı.

Niyazi Pakyürek Millet Kütüphanesi’nde gerçekleşen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 22. dönem AK Parti Milletvekili Niyazi Pakyürek, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Anadolu Mahallesi Muhtarı Şaban Emin Durmaz, meclis üyeleri ve çok sayıda kitap kurdu katıldı.

"Kütüphane geleneği Bursa’dan başladı"

Türk milletinin kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahip olduğunu dile getiren Başkan Altaş, "Zira okuyan, araştıran, düşünen bir toplum kütüphaneye her zaman ihtiyaç duyar. Bu bakımdan kütüphane sayısı ve kütüphanelerdeki kitap çeşidi bilgi ağının genişliği açısından önem arz etmektedir. Biz de kütüphaneye önem veren bir geleneğe sahibiz çok şükür. İlk kütüphane de yine şehrimizde oluşmaya başlamıştır. İlk devirlerde kütüphaneler ayrı mekânlar olarak değil; medrese, tekke ve camilerin içinde yer alan bir yapıya sahipti. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nde ilk medresenin Orhan Gazi tarafından İznik’te kurulması da kütüphane geleneğinin başlaması açısından önem arz etmektedir" diye konuştu.