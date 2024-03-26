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Güncel
DHA 26.03.2024 10:21

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: DHA]

Hakan Bektaş kontrolündeki otomobil ile karşı şeritten gelen Turan Çetin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bektaş kontrolündeki otomobilin motor kısmı alev aldı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar civardaki işletmelerin çalışanları yanan araca yangın tüpü ile müdahale etti.

Kazada, sürücülerle birlikte Hakan Bektaş'ın aracında bulunan Mesut Ala, Turan Çetin'in aracında bulunan eşi Melis Çetin yaralandı.

Yaralılar bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ekiplerin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.

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