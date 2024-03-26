Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Hakan Bektaş kontrolündeki otomobil ile karşı şeritten gelen Turan Çetin yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Bektaş kontrolündeki otomobilin motor kısmı alev aldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelene kadar civardaki işletmelerin çalışanları yanan araca yangın tüpü ile müdahale etti.

Kazada, sürücülerle birlikte Hakan Bektaş'ın aracında bulunan Mesut Ala, Turan Çetin'in aracında bulunan eşi Melis Çetin yaralandı.

Yaralılar bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.