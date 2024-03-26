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Güncel
İHA 26.03.2024 10:10

Hakkari'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Hakkari'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar programı düzenlendi
[Fotograf: İHA]

Her yıl Ramazan ayının 15. günü kutlanan ve yetim çocukların dünya gündemindeki farkındalığının artmasının amaçlandığı özel günde, Vali Ali Çelik de ailelerle iftarda bir araya geldi.

Vali Çelik, ''Ramazan ayının bizlere getirdiği en önemli faydalarından bir tanesi; bir araya gelmek, beraber olmak ve iftar sofrasında buluşmak, siz değerli ailelerimiz ile sevgili gençlerimiz ile bugün burada buluşmanın vermiş olduğu mutluluğu yaşıyorum. Hep beraber, omuz omuza nice iftar sofralarına ve ramazanlara kavuşmak temennisi ve duasıyla hayırlı iftarlar diliyorum'' dedi.

Vali Çelik, masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla ile sohbet etti ve onların ihtiyaç ile taleplerini dinledi.

Sorunların çözüme kavuşması noktasında gereken desteği sağlayacağını vurgulayan Çelik, bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

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