Karacabey Tarım ve Orman Müdürü Davut Aytek, gazetecilere yaptığı açıklamada, renkli karnabaharın hasadına başlandığını söyledi.

Bu sebzenin özelliklerine değinen Aytek, "Renkli karnabaharlar, vitaminler ve mineraller konusunda da çok zengin. Antioksidan deposu olması sebebiyle yaşlıların, renginden dolayı da çocukların son zamanlarda dikkatini çeken bir ürün." dedi.

Aytek, renkli olmasından dolayı çocukların karnabahar yeme isteğinin arttığını vurguladı.

Çiğ olarak da tüketilebilen ürünün salatalarda da kullanılabildiğini aktaran Aytek, "Renkli karnabahar üretimi, artan talep üzerine ilerleyen zamanlarda daha da artacaktır. Karacabey her üründe olduğu gibi karnabahar çeşitleri bakımından da Türkiye'ye örnek olacak." diye konuştu.

Renkli karnabahar üreticisi Necati Kaçar, kardeşi Fatih Kaçar ile ürettikleri sebzeyi paketleyerek ulusal marketlere gönderdiklerini bildirdi.

Fatih Kaçar ise renkli karnabaharları geleneksel ıslah yöntemiyle yetiştirdiklerini anlatarak, "Ürünlerimizde renklendirici, boya ve GDO yoktur. Gayet doğal ve sağlıklı. Renkli karnabaharlar, mineral ve antioksidan yönünden çok zengin. Herkesin bol bol tüketmesi gereken bir ürün." ifadelerini kullandı.