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Güncel
AA 15.09.2024 11:57

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karacabey’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Polis ekipleri bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Tuncay G'yi (48) takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda yakalanan şüphelinin Hamidiye Mahallesi Panayır Caddesi’nde bulunan ikametgahında arama yapıldı.

Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, tabanca şarjörleri, bir miktar dolu fişek, 1 pompalı tüfek, uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 düzenek ve 10 bin 740 lira para ele geçirildi.

Ayrıca Tuncay G’ye ait arabada yapılan aramada da 1 tabanca ve 7 dolu fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan Tuncay G. ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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