Diyarbakır'da firari 3 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kentte yol uygulamaları ve polis denetimleri sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 16 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.M, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, vergi usul kanununa muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve mermi bulundurma suçlarından 9 yıl 52 gün hapis cezası ile aranan V.Y. ile uyuşturucu ticareti yapma suçlarından 13 yıl 14 ay hapis cezası ile aranan S.Y. yakalandı.