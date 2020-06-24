İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi bir miktar hap, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 500 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen S.T. ve U.K, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltında bulunan diğer 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.