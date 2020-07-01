Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alınan bilgiye göre, Ulaş Yaşar'ın (28) kullandığı 26 B 7844 plakalı motosiklet, Göl Yolu'nda önünde seyreden Musa Ç. (26) idaresindeki 16 RAD 76 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada Yaşar, yaralanırken çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri motosikletteki yangını söndürdü.

Ağır yaralanan Ulaş Yaşar 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçede kick boks sporuyla ilgilenen 1 çocuk babası Yaşar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü Musa Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.