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Bursa'da silahla market soyan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 16:24 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 16:25

Bursa'da market çalışanına tabancasını göstererek kasadaki 3 bin lirayı ve çalışanın cep telefonunu gasbettiği öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]